Zeytinburnu Belediyesi'nden amatör futbol kulüplerine destek

Zeytinburnu Belediyesi birçok farklı spor branşında hizmet veren yaz ve spor okullarında çocuklar ve gençlere spor alışkanlığı kazandırmaya devam ediyor. Bu branşlardan futbolu, ilçede faaliyet gösteren köklü amatör kulüplere teslim eden Zeytinburnu Belediyesi, kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi yeni sezonda 16 amatör spor kulübüne toplam 700 bin TL tutarında nakdi malzeme yardımı yaptı.

“Daha sağlıklı bir yaşam daha verimli bir nesil için spora devam”

Zeytinburnu Amatör Futbol Kulüpleri yeni sezon açılışına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, spora gönül veren Zeytinburnulu gençlere teşekkür ederek, “Hepimiz bir insanın hayatında sporun olmasının ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyoruz. Özellikle genç yaşlarda spora başlamak ileriki yaşlarda daha sağlıklı olmamızı ve de birçok zararlı alışkanlıktan uzak durmamızı sağlıyor. O yüzden, biz de her geçen yıl spora verdiğimiz önemi imkanlarımız dahilinde artırıyor ve siz gençlere destek olmaya devam ediyoruz.” dedi.

“En büyük dileğimiz ilçemizden milli bir sporcu çıkarmaktır”

Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçede faaliyete soktuğu yaz ve spor okullarından bu yıl 3 bin 500 öğrencinin yararlandığının altını çizen Başkan Arısoy, bu branşlar içerisine futbolu almadıklarını işin bu kısmını ilçede faaliyet gösteren köklü amatör kulüplere bıraktıklarını ve şimdiye kadar başarıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Arısoy şunları kaydetti:

“Geçen yıl da söyledim, her yıl da söylüyorum; Zeytinburnu'nun çok iyi bir amatör altyapısı var. İlçemizde gelenekselleşen bir futbol ağı var, o yüzden biz yaz ve kış dönemlerinde devam eden spor okullarımıza futbol branşını almadık. Futbol yükünü amatör spor kulüplerimiz bizim üzerimizden alıyorlar. Bu çalışmalarımızın neticesi olarak ileride Zeytinburnu'muzdan yeni bir milli sporcunun çıkması bizlerin en büyük dileğidir. Topyekûn bir spor hamlesini hep birlikte başarıyla yürütüyor ve yürütmeye devam edeceğimize inanıyorum.”

“İlçemize yeni bir futbol sahası kazandırmayı çok istiyoruz”

Amatör futbol kulüplerinin yeni futbol sahası isteklerine de değinen Başkan Arısoy, Zeytinburnu'na yeni bir futbol sahasının ihtiyacı olduğunu ancak alan konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, “Zeytinburnu'muzun hali ortada, futbol sahası için alan arıyoruz ancak yer konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. 12 kilometrekarelik toplam bir alanımız var. Bazı taşradaki ilçelere bunu söylediğimde bize gülüyorlar. Bu yıl mevcut sahalarımızın yenilenmesini yapıyoruz. İnşallah yeni bir sahayı ilçemize kazandırmak bizlere nasip olur. Bunun için araştırmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.