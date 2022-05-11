Zeytinburnu İzci Evi'nin inşasında sona gelindi

Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Zeytinburnu İzci Kulübü iş birliğiyle Zeytinburnu Maltepe'de çok yakında hizmete girecek İzci Evi'nin inşasında sona gelindi. 250 kişilik kapasiteye sahip İzci Evi projesinin bu alanda bugüne kadar İstanbul'da yapılacak en büyük proje olacağı belirtildi.

Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Zeytinburnu İzci Kulübü iş birliğiyle Zeytinburnu Maltepe'de çok yakında hizmete girmesi planlanan Zeytinburnu İzci Evi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi. İstanbul'da başka bir örneği olmayan 250 kişilik kapasiteye sahip tesisten 7-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençler ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek. Zeytinburnu İzci Evi'ne üye olan gençler, aynı zamanda Zeytinburnu İzci Kulübü'nün lisanslı birer sporcusu olacak. Zeytinburnu İzci Evi'nde izciler, okçuluk, archery tag, tırmanma, kampçılık vb. eğitimler alabilecek. Genç izciler bu alanda kamp yapabilme imkanı da bulacaklar. Üyelere aynı zamanda İzcilik Federasyonu'nun düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı kamp faaliyetlerine de katılmak için gereken aşamaları da tamamlama imkanı sağlanacak.

Hayatın her evresinde gerekli olacak eğitimler verilecek

İzcilerin tüm hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda eğitimlerin verileceği Zeytinburnu İzci Evi'ndeki bu dersler, izci kulübü üyeleri için hem eğlenceli hem öğretici hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayan birçok programdan oluşuyor. Bu programlar başlıca temel ve ileri düzey izcilik eğitimleri ile birlikte; ilk yardım, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sonrası doğru davranış şekilleri, itfaiye, tahliye, telsiz ve haberleşme, çadır kurma, barınak yapımı, beslenme, ateş yakma, düğümler ve bağlar, yürüyüş teknikleri, kampçılık, fonetik alfabe, mors alfabesi, pusula, oryantiring gibi farklı konu ve içerikleri kapsıyor.

İzci Kulübü üyelerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Zeytinburnu İzci Evi, çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerini, ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmelerini; öğrenme şevkini ve keşfetme duygusunu arttırmayı, doğayı ve çevreyi sevmelerini, doğaya uyum sağlayarak şartlara uygun, yenilikçi fikirler ortaya koyabilmelerini ve çocukların analitik düşünme becerisine sahip olabilmelerini amaçlıyor.

İzcilik adına İstanbul'daki en iyi tesislerden birini sunacak olan Zeytinburnu İzci Evi; 1 depo, 1 sanat odası, 3 derslik, 1 atölye, denge parkuru, bay ve bayan mescit, bay-bayan WC, voleybol, basketbol, badminton, archery tag sahası, okçuluk alanı, tırmanma duvarı, mini şelale, bostan tarım alanı, çadır alanı, kamp ateşi alanı, pentlanton, 2 kamelya derslik, 4 ünite toplantı odası, kütüphane, ders çalışma alanı, araştırma ve bilgisayar odası, lokal, idari işler ve kayıt odalarından oluşuyor.