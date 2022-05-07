Zeytinburnu Kış Spor Okulları Kapanış Programı gerçekleştirildi

Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçedeki gençler için hayata geçirdiği Kış Spor Okulları'nın kapanış töreni Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Aynı tesislerde benzer eğitimlere yaz boyunca da devam edeceğiz. Oraya da aynı ilgiyi hepinizden bekliyorum” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi, gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kış Spor Okulları düzenledi. 2 Ekim ile 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Kış Spor Okullarında 7-16 yaş arası öğrenciler basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, badminton, yüzme, jimnastik ve buz pateninden oluşan 10 branşta eğitim gördü.

Kış Spor Okullarına 12 farklı spor tesisinde 41 uzman eğitmen eşliğinde 2 bin 850 farklı öğrenciye 30 haftada 4 bin 740 seans eğitim verildi. Haftanın 2 günü 1'er saatlik eğitim alan öğrenciler eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı. Kış spor okullarına katılan öğrencilere eşofman takımı, tişört ve çanta hediye edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilçe müdürlüklerinin işbirliğinde düzenlenen Kış Spor Okulları'nın kapanış programı Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda gerçekleştirildi. Programa, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, öğrenciler ve velileri katıldı. Kış Spor Okullarında başarı gösteren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.

“2 bin 850 çocuğumuz eğitim aldı”

Kapanış programında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Her bir işimizi burada 1 yıl boyunca spor eğitimi alan kıymetli yavrularımız için yapıyoruz. İyi ki varlar. Kış spor okulumuzda bu yıl 2 bin 850 çocuğumuz eğitim aldı. Bize güvenip çocuklarınızı bize teslim ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi inşallah geçen yıl olduğu gibi yine yaz spor okullarımızı ilan edeceğiz. Aynı tesislerde benzer eğitimlere yaz boyunca da devam edeceğiz. Oraya da aynı ilgiyi hepinizden bekliyorum. Zeytinburnumuzda bu güzel organizasyonu büyük bir işbirliği yaptık. Bu iş birliği için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.