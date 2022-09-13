Zeytinburnu kültür sanat kursları İçin kayıtlar başladı

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nin, Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle, 24 farklı dalda eğitim vereceği sanat kursları için kayıtlar başladı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2022 - 2023 dönemi kurs kayıtları başladı. Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile 24 sanat dalında verilecek olan eğitimlere,www.zeytinburnukultursanat.com adresi üzerinden çevrimiçi ya da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nden başvuru gerçekleştirerek kayıt yaptırılabiliyor. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından; Bağlama, Ney, Çömlek, Osmanlı Türkçesi, Diksiyon, Piyano, Ebru, Rölyef, Fotoğraf, Şan, Gitar, Temel Resim, Halk Oyunları, Tezhip, Hüsn-i Hat, Tiyatro, Kaligrafi, Ud, Keman, Yağlı Boya, Kemençe, Yan Flüt, Minyatür ve Yazarlık branşlarına kayıt için son tarih 2 Ekim 2022 tarihi olarak duyuruldu.