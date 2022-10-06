Zeytinburnu kültür sanat sezonu açılıyor

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi (ZKSM) 2022-2023 sezonunu 8 Ekim'de, “Fevzi Karakoç-At'a Senfoni” resim sergisi ve “Dilek Türkan” konseri ile açıyor.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi 2022-2023 sezonunu, 8 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da özel bir resim sergisi ve konser ile açıyor. Ressam Fevzi Karakoç'un farklı dönemlerini içeren özel eserlerini yer aldığı “Fevzi Karakoç - At'a Senfoni sergisiyle kültür sanat sezonunu açacak olan ZKSM, açılış programına Dilek Türkan konseri ile devam edecek. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı “At'a Senfoni” sergisi 20 Kasım'a kadar haftanın her günü 10.00-21.00 saatleri arasında ZKSM'de ziyarete açık olacak.

Yeni sezonda kültür ve sanatın odak merkezi yine ZKSM olacak

Seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi, konser gibi birçok alanda 2008 yılından itibaren, adından söz ettiren bir faaliyet akışına sahip olan ZKSM, bu sezon da takvimine kattığı yeni isimler ve etkinliklerle kültür sanat alanında gündem oluşturmaya devam edecek.

Önceki yıllardan birçok önemli ismin yanı sıra, ZKSM'de bu sezon, Ayşe Böhürler, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve Aykut Ertuğrul gibi önemli isimler yeni seminer ve söyleşi serileri vasıtasıyla, dinleyicileriyle buluşacak. Aynı zamanda, kültür ve sanatın muhtelif alanlarında düşünen, üreten ve anlatan birçok isim de gerek konuk olarak, gerekse de eserleri ile sezon boyunca ZKSM'de olacak.

Devlet Tiyatroları'nın gösterileri devam edecek

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi sahnesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları'nın İstanbul sahneleri arasında yer alarak, Devlet Tiyatroları'nın birbirinden seçkin yetişkin ve çocuk oyunlarını bu sezonda Zeytinburnu izleyicisiyle buluşturmaya devam edecek. Devlet Tiyatroları'nın bu sezon ZKSM'de sergileyeceği ilk oyun olan “Her Şey Yolundaymış Gibi ”, 13 Ekim Perşembe ve 14 Ekim Cuma günü saat 20.00'de tiyatroseverler ile buluşacak.

Fevzi Karakoç resim sergisi “At'a Senfoni”

Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonunu Ressam Fevzi Karakoç'un farklı dönemlerini içeren özel bir sergiyle açıyor. Karakoç 1972 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar'dan mezun olduğu günden bugüne 50 yıldır ülkemizin plastik sanatlar alanında kendi coğrafyasının birikimlerinden yol çıkarak oluşturduğu özgün resim diliyle sonraki kuşak ressamlarımız için kaynak olmuştur. Prof. Fevzi Hoca olarak da yarım asırdır yetiştirdiği öğrencileriyle ülkemiz sanatına büyük akademik katkılar sağlamaktadır. 17. İstanbul Bineali'nin tanıtım ve basın toplantısına ev sahipliği yapan Zeytinburnu Kültür Sanat 8 ay sürecek 2022 - 2023 kültür sanat sezonunun başlangıcında Zeytinburnuluları ve İstanbulluları Ressam Fevzi Karakoç'la buluşturuyor. 8 Ekim saat 19.00'da açılışı yapılacak küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı “At'a Senfoni” sergisi 20 Kasım'a kadar haftanın her günü 10.00 - 20.00 saatleri arasında sanatseverlere açık olacak.