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Zeytinburnu Metro Köprüsü'nde çocuğun ayağı su giderine sıkıştı

İstanbul’da Zeytinburnu Metro Köprüsü’nde yürüyen 6 yaşındaki çocuğun ayağı su giderine sıkıştı.

İstanbul'da Zeytinburnu Metro Köprüsü'nde yürüyen 6 yaşındaki çocuğun ayağı su giderine sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı.



Olay, Zeytinburnu Metro Köprüsü'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, halası ve kuzeniyle beraber köprü üzerinde yürüyen 6 yaşındaki M.Ç.'nin ayağı su giderinin içine girdi. Ayağı su giderine sıkışan çocuğu kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu çocuğun ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı.



Ağlayan çocuğu Zeytinburnu metrosunun güvenlik görevlisi sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik görevlisi, kucağında taşıdığı çocuğu 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Ayağından yaralanan çocuk 112 ekiplerince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

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