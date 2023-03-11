İhlas Haber Ajansı

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Zeytinburnu Sahili'nde görülen ceset rüzgarın etkisiyle denizde kayboldu

İstanbul Zeytinburnu Sahili’nde kayalıkların arasında kimliği belirsiz bir ceset görüldü.

İstanbul Zeytinburnu Sahili'nde kayalıkların arasında kimliği belirsiz bir ceset görüldü. Rüzgarlı hava sebebiyle ceset denizde kayboldu.



Olay, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahildeki vatandaşlar tarafından kayalıkların arasında ceset görüldü. Bir süre sonra sert dalgalar nedeniyle ceset denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ekipleri arama çalışması başlattı. Dalgıç ekiplerinin çalışmaları hava şartları sebebiyle durdurulurken, çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.

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