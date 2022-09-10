Zeytinburnu Yaz Spor Okulları kapanış töreni ile sona erdi

Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçedeki gençler için hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni Zeytinburnu Buz Pisti'nde gerçekleştirildi. Yaz spor okulunda öğrendikleri hünerleri sergileyen öğrencilere program sonunda çeşitli ödüller verildi.

Zeytinburnu Belediyesi, ilçedeki gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Yaz Spor Okulları düzenledi. 27 Haziran-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarında 5-16 yaş aralığındaki çocuklar basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, okçuluk, tekvando, binicilik, yüzme, jimnastik, buz pateni, hentbol ve izcilikten oluşan 12 branşta eğitim aldı. Yaz Spor Okullarında 14 farklı spor tesisinde 45 uzman eğitmen eşliğinde 3 bin 648 farklı öğrenciye haftanın 2 günü 1'er saatlik eğitim alan öğrenciler, eğitimlerini başarıyla tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilçe müdürlüklerinin işbirliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı Zeytinburnu Buz Pisti'nde gerçekleştirildi. Programa, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, öğrenciler ve velileri katıldı. Yaz Spor Okullarında başarı gösteren öğrencilere kupa ve madalyalar verildi.

“Buradan başlattığımız ivmeyle büyüyüp sporcu olacaklar”

Yaz Spor Okullarının kapanış töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ”Bu yıl Zeytinburnu Yaz Spor Okullarının 2'ncisinin ödül törenindeyiz. 12 branşta Zeytinburnu'nda beş ile 16 yaş arasındaki çocuklarımız, gençlerimiz haftada iki gün 14 farklı mekanda eğitim aldılar. Bugün de burada kapanış törenindeyiz. Bu yıl 2'ncisi yapmamıza rağmen büyük bir ilgi mazhar oldu. Çocuklarımız bu sürede merak ve ilgi duydukları spor alanları ile ilgili temel eğitim aldılar. Bunu çok önemsiyoruz inşallah buradan başlattığımız ivmelerle büyüyüp sporcu olacaklar ama en önemlisi yazı çok mutlu geçirdiler” dedi.

“Aileler memnun, çocuklar memnun, biz mutluyuz”

Başkan Arısoy, “Aileler memnun, çocuklar memnun biz mutluyuz bütün ilgi gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum, Bu aynı zamanda büyük bir kamu kurumları koordinasyonuyla yaptığımız bir iş Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve onların ilçedeki temsilcilerine, müdürlerine ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bize yaz boyunca çocukları teslim eden Zeytinburnu ailesine de anne babalarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.