Zeytinburnu'da yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde yangın paniği

Zeytinburnu'da yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında daire içerisinde bulunan 2'si çocuk 5 kişi kurtarılırken, yangın esasında yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Sülün Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm daireye yayılırken, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, yangın esnasında dairede kalan yabancı uyruklu 2'si çocuk 5 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen şahıslara sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak oksijen verildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.