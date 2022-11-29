Zeytinburnulu öğrenciler “Kış Kampı”nda

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçedeki liselerde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında başarılı olan öğrencilerini Çanakkale Doğa ve Tarih kampında ağırlıyor. Geziye 21 Ocak ve 5 Şubat 2023 tarihleri arasında kafileler halinde gidecek öğrencileri, 3 gece 4 günlük rüya gibi bir tatil bekliyor. Kampa katılım için başvuruların ZEYGEM'in internet adresinden kabul edildiği tatil etkinliğine; Zeytinburnu sınırları içerisindeki okullarda eğitim alan ve Zeytinburnu'nda ikamet eden lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri kabul ediliyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı boyunca tüm derslerden başarılı olan ve dönem not ortalaması 60 puanın üzerindeki tüm öğrenciler tatil için başvuru yapabiliyor.