Zeytinburnulu taksiciler Radyo Başakşehir'de

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta mutluluğun sesini Zeytinburnu'ndan yükseltti. Sakar, bir cuma klasiği haline gelen programında Zeytinburnu Tercüman Taksi Durağı Başkanı Güven Kalaycı ile yarıştı.

Radyo Başakşehir, mutluluğun sesini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. Onur Sakar, Duraklar Yarışıyor programı ile İstanbul'daki taksicilerle buluşmaya devam ediyor. Sakar durak başkanlarına sorular sorarken, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor.

Sevilen radyocu Sakar, bu hafta Zeytinburnu'nda Tercüman Taksi Durağı'na konuk oldu. Sakar'ın sorduğu 10 sorunun hepsine doğru cevap veren durak başkanı Güven Kalaycı, programı severek dinlediklerini ve katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.