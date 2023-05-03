Zeytinburnulular için ‘Boğaz Gezileri' başlıyor

Bahar ve Yaz dönemlerinde Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçede ikamet eden vatandaşlara özel düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri başlıyor. Rehber eşliğinde 3 saat sürecek tekne turu boyunca misafirlere yemek, çay ve kahve ikramı da yapılacak.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçe halkı için düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri yeniden başlıyor. 6 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak ilk tekne turunda, Zeytinburnulu vatandaşlar İstanbul Boğazı'nın tüm güzelliklerini Rehber Dr. Salim Aydın eşliğinde gezecek. 3 saat sürecek gezi süresince vatandaşlara yemek, çay ve kahve ikramı da yapılacak. 25 Haziran 2023 tarihine kadar Perşembe ve Cumartesi, Pazar günleri düzenlenecek tekne turlarının güzergahları ise şu şekilde olacak: Eminönü, Dolmabahçe, Çırağan, Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Emirgan, İstinye, Tarabya, Büyükdere, Rumeli Kavağı, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Küçüksu, Kandilli, Çengelköy ve Beylerbeyi.

15 Temmuz Meydanı'ndan Zeyport Limanı'na servis kaldırılacak

Tekne turuna katılacak misafirler için 13.00 - 13.30'da Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Zeyport Limanı'na; 16.30 - 17.00'de ise Zeyport Limanı'ndan Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na servis hizmeti sağlanacak. Ayrıca limana araçlarıyla gelmek isteyen misafirler için otopark imkanı da sunuluyor. Boğaz Gezisi'ne katılmak isteyen vatandaşlar; zeytinburnu.istanbul adresi üzerinden ya da 444 1984 Çözüm Merkezi'ni arayarak başvuruda bulunabiliyor.