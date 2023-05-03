Zeytinburnulular için ‘Boğaz Gezileri' başlıyor

Bahar ve Yaz dönemlerinde Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçede ikamet eden vatandaşlara özel düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri başlıyor.
Bahar ve Yaz dönemlerinde Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçede ikamet eden vatandaşlara özel düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri başlıyor. Rehber eşliğinde 3 saat sürecek tekne turu boyunca misafirlere yemek, çay ve kahve ikramı da yapılacak.
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçe halkı için düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri yeniden başlıyor. 6 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak ilk tekne turunda, Zeytinburnulu vatandaşlar İstanbul Boğazı'nın tüm güzelliklerini Rehber Dr. Salim Aydın eşliğinde gezecek. 3 saat sürecek gezi süresince vatandaşlara yemek, çay ve kahve ikramı da yapılacak. 25 Haziran 2023 tarihine kadar Perşembe ve Cumartesi, Pazar günleri düzenlenecek tekne turlarının güzergahları ise şu şekilde olacak: Eminönü, Dolmabahçe, Çırağan, Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Emirgan, İstinye, Tarabya, Büyükdere, Rumeli Kavağı, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Küçüksu, Kandilli, Çengelköy ve Beylerbeyi.
15 Temmuz Meydanı'ndan Zeyport Limanı'na servis kaldırılacak
Tekne turuna katılacak misafirler için 13.00 - 13.30'da Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Zeyport Limanı'na; 16.30 - 17.00'de ise Zeyport Limanı'ndan Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na servis hizmeti sağlanacak. Ayrıca limana araçlarıyla gelmek isteyen misafirler için otopark imkanı da sunuluyor. Boğaz Gezisi'ne katılmak isteyen vatandaşlar; zeytinburnu.istanbul adresi üzerinden ya da 444 1984 Çözüm Merkezi'ni arayarak başvuruda bulunabiliyor.