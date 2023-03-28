Zeytinburnulular sokak iftarında bir araya geldi

Bu çerçevede geleneksel hale gelen sokak iftarı programı nedeniyle ilk iftar Yeşiltepe Mahallesi'ndeki vatandaşlar için düzenlendi.

Zeytinburnulular Ramazan coşkusunu geçmiş yıllarda olduğu gibi sokaklara kurulan iftar sofralarında yaşıyor. Vatandaşlar, Yeşiltepe Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasına büyük ilgi gösterdi. Yeşiltepe Mahalle sakinlerine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta eşlik etti. Birlikte geldiği iftarda misafirleri ile yakından ilgilenerek hal hatır sordu. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Vatandaşlar, bir arada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Bu yıl buruk bir Ramazan yaşıyoruz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Zeytinburnu'nda sokak iftarları uzun yıllara dayanan bir geleneğimiz. Bu akşam ilkini Yeşiltepe Mahallesi'nde yaptık. Sizin de gördüğünüz gibi Zeytinburnu'ndan her yaş gurubu geldi. İftarımızı açtık. Allah kabul etsin. Bu yıl buruk bir Ramazan yaşıyoruz. Yaralarımızı saracağız. İlgi gösteren bütün komşularımıza çok teşekkür ediyorum Ramazan'ınız mübarek olsun” dedi.