Zeytinburnu'na 15 bin 600 metrekarelik yeni spor, otopark ve pazar alanı

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde inşa edilecek olan Semt Pazarı ve Spor Merkezi; 2 bin 800 metrekarelik halı saha, 9 bin metrekarelik otopark, 2 bin 300 metrekarelik pazar yeri ve bin 500 metrekarelik dükkan alanı ile Zeytinburnu'nun yeni sosyal yaşam projelerinden biri olacak.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi, içinde halı saha, pazar yeri, dükkânlar ve kapalı otoparkın yer aldığı yeni bir lokasyona daha kavuşuyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından duyurulan proje tamamlandığında ilçe yaklaşık 15 bin 600 metrekarelik yeni bir sosyal yaşam projesi daha kazanmış olacak. Semt Pazarı ve Spor Merkezi projesi bünyesinde; bin 500 metrekare alan üzerinde dükkan yerleri, 30 adet motosiklet ve 233 adet araç barındırabilen 9 bin metrekarelik otopark ve 2 bin 300 metrekare pazar yeri bulunduruyor. Ayrıca hazırlanan projede, daha öncesinde Batı Trakya ve Beştelsiz Spor Kulüpleri'nin kullandığı spor tesisleri alanın yerine, yine mevcut spor kulüplerinin kullanımına sunulmak üzere; 2 bin 200 metrekare büyüklüğüne sahip halı saha ve 600 metrekarelik kulüp binası inşa edilecek.