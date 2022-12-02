Zeytinburnu'na yeni 20 bin metrekarelik kapalı pazar alanı, otopark ve spor tesisi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Beştelsiz Mahallesi'nde inşa edilecek ve proje bitiminde 20 bin metrekarelik toplam kullanım alanına sahip olacak kapalı pazar alanı, otopark ve spor tesisinin temelini attı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde, içinde amatör kulüpler için spor tesisi, pazar yeri, dükkanlar ve kapalı otoparkın yer aldığı yeni bir tesis inşa ediliyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un temelini attığı yeni proje tamamlandığında Zeytinburnulular toplam 20 bin metrekarelik yeni bir tesis kazanmış olacaklar. Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde gerçekleşen temel atma törenine ev sahipliği yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Ak Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Törende bir konuşma yapan Başkan Arısoy, daha önce bu alanda hizmet eden iki önemli amatör spor kulübünün alan imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle bu proje için yola çıktıklarını ve bugünkü noktaya geldiklerini söyleyerek, “Asıl amacımız buraya amatör spor tesisi yapmaktı. İki amatör tesisimizin kulüp yeri buradaydı. Projemizi geniş tutarak, zemin altı 3 kat otopark, zeminde modern, ferah; hem pazar esnafımızın hem de hemşehrilerimizin rahat alışveriş yapabileceği bir pazar alanı, ve en üst katta da modern amatör spor kulübü tesisi olacak şekilde tasarladık. Ortaya toplam kullanım alanı 20 bin metrekare olan modern bir tesis projesi çıktı. Bugün burada temellerini hep birlikte atıyoruz, Zeytinburnu'muza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Tesisin zemin katında yer alacak pazar alanında haftada 2 kez pazar kurulacak şekilde hizmet vermeyi planladıklarını aktaran Başkan Arısoy, “Buraya en yakın yürüme mesafesindeki 2 pazarımızı bu alana taşımayı hedefliyoruz. Dolayısıyla semtimizin sokaklarında kurulan 6 pazarın 2'si kapalı alanda gerçekleşecek. Göreve geldiğim süre boyunca bu kapalı pazar alanı hususu sizlerden talep olarak gelmekteydi. Ben de her zaman hemşehrilerimizin yürüme mesafesinde gidebileceği bir kapalı pazar yeri olsun istiyordum. Şimdi burada Zeytinburnu'nda bir ilk olmak üzere kapalı pazar alanımızın temellerini atıyoruz” açıklamasında bulundu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından temelleri atılan proje tamamlandığında ilçe yaklaşık 20 bin metrekarelik yeni bir sosyal yaşam projesi daha kazanmış olacak. Zeytinburnu Beştelsiz'e inşa edilecek kapalı pazar alanı, otopark ve spor tesisi bünyesinde; bin 500 metrekare alan üzerinde dükkan yerleri, oto yıkama, 30 adet motosiklet ve 233 adet araç barındırabilen 6 bin metrekarelik otopark ve 2 bin 815 metrekare pazar alanı yer alacak. Projenin ortak kullanım alanı 6 bin 355 metrekareden oluşacak. Ayrıca hazırlanan projede, daha öncesinde Batı Trakya ve Beştelsiz Spor Kulüpleri'nin kullandığı spor tesisleri alanın yerine, yine mevcut spor kulüplerinin kullanımına sunulmak üzere; 3 bin 415 metrekare büyüklüğüne sahip halı saha ve 600 metrekarelik kulüp binası inşa edilmesi planlanıyor.