Zeytinburnu'nda 18'inci Yöresel Günler Şöleni başladı

Zeytinburnu'nda başlayan 18'inci Yöresel Günler Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin 81 ilini çevreleyen halk oyunları, müzik, yöresel lezzetler gibi zenginliklerin tanıtımının yapıldığı etkinliğe ilgi yoğundu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 18'inci Yöresel Günler Şöleni başladı. İç Anadolu, Rumeli-Balkan, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara, Doğu Anadolu, Türk dünyası ve Karadeniz bölgelerinin yemek, müzik ve halk oyunları gibi kültürel değerlerinin tanıtımını yapıldığı şölen, ilk gününde yoğun ilgi gördü. Yöresel günlerin ilk gününde, halk oyunları gösterisi, halk müziği konseri; Esat Kabaklı ve Bünyamin Aksungur yönetiminde Türk ses müziği topluluğu gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

18'inci Yöresel Günler Şöleni'ne katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu akşam 18'inci Yöresel Günlerin ilk akşamındayız, açılışını gerçekleştirdik. Dile kolay 18 defa yapmışız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Zeytinburnu'nun bütün renkleri, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda olacak. Burada Anadolu'nun, Türk dünyasının, Rumeli'nin bütün renkleri yer alacak. 9 gün boyunca bu meydanda büyük Zeytinburnu ailesi bir kez daha bir araya gelecek, birbirlerinin kültürlerini tanıyacak, kaynaşacaklar. Güzel bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah huzurla biter. Her yıl olduğu gibi emek veren bütün mesai arkadaşlarıma, derneklere ve elbette büyük Zeytinburnu ailesine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Abdülhamit Basralı, “Böyle bir etkinlik düzenledikleri için öncelikle Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a ve emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Burada kendi ürünlerimiz olan bal, ceviz, ceviz içi, incir, üzüm gibi çeşit çeşit ürün bulunmaktadır. Herkese teşekkür ederim” dedi.