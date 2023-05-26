Zeytinburnu'nda 8 yeni projenin inşası hızla devam ediyor

Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçenin ihtiyaçlarına ve imajına yönelik başlattığı 8 yeni projenin inşası hızla yükselmeye devam ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçedeki imar çalışmaları hızla devam ediyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda Zeytinburnu'nun ihtiyaçlarına yönelik olarak başlatılan 8 yeni projenin inşaat çalışmaları devam ediyor. Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin hizmete açılmasıyla birlikte bu alan içerisinde temelleri atılan Millet Camii, depreme dayanıksız olduğu için yıkılan ve yenisinin yapımına başlanan Konyalı Camii inşaatları devam ederken, ilçe sınırları içerisinde spor merkezi, çok amaçlı etkinlik salonu, Telsiz Mahallesi Semt Konağı, Kazlıçeşme Müze Kafe, kapalı pazar yeri ve otopark inşaatları da hızla yükseliyor. Bunların yanı sıra yangında hasar gören Merkezefendi Tarihi Fırın'ın restorasyonunda da sona gelindi.

Sokak ve caddeler yenilenmeye devam ediyor

Aynı zamanda ilçe genelindeki alt yapı ve üst yapı çalışmalarını da sürdüren Zeytinburnu Belediyesi, halihazırda Maltepe Mahallesi 324. Sokak kesişimli yeni imar yolunda parklanma alanı taş imalatı, Seyitnizam Mahallesi Esad Ağa Sokak'ta kaldırım, otopark cebi ve Biruni Üniversitesi çevresinde yağmur suyu tahliye imalatına devam ediyor. İlçedeki sokakların da üst yapı çalışmalarını sürdüren Zeytinburnu Belediyesi; Gökalp Mahallesi 51. Sokak, Seyitnizam Mahallesi Balıklı Çırpıcı Yolu Sokak, Beştelsiz Mahallesi 130. ve 129. Sokak, Kazlıçeşme Mahallesi 245. Sokak ile Cinoğlu Sokak'ta yenileme çalışmalarına devam ediyor.