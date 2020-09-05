Zeytinburnu'nda araç içerisinden kurşun yağdırdı : 2 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda husumetli olduğu kişiye ateş açarak yaralayan şüpheli, olayla ilgisi olmayan kahvehane sahibini de vurdu. Araç içerisinden kurşun yağdıran şüpheli kayıplara karışırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Telsiz Mahallesi 72. Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari beyaz bir araçla olay yerine gelen şüpheli kahvehane önünde oturan husumetli olduğu kişiye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu husumetli olduğu kişi ve olayla ilgisi olmayan kahvehane sahibi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye Özel Harekat Polisleri de sevk edildi. Çevreyi güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını gerçekleştirdi. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Kimlik bilgileri tespit edilen silahlı saldırgan her yerde aranıyor.

Ateş sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını ifade eden mahalle esnafı Ertan Gül, “Birisi sırtından ve ayağından vurulmuş. Dondurmacının içinde yığıldı, kaldı. Ambulans geldi. Kargaşa oldu. Can havliyle oraya sığındı. Arabayla gelmiş. Kahvehanenin dışına sıktılar. Bir kişi kalçasından yaralandı. Kalçasından yaralanan taburcu olmuş. Evdeymiş. Öbürü de belki öldü. Belki yaşıyor. Kahvecinin olayla ilgisi yok. Kaza kurşunu” dedi.

Olay anını anlatan esnaf Ali Ekber İldan, “Biz hepimiz burada oturuyorduk. Arabadan dört el ateş ettiler. Çocuk kaçarak dükkana kadar geldi. Panik oldu. Baya bir kalabalık oldu. Birisi olaya dahilmiş. Diğeri kahveci” diye konuştu.