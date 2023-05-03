Zeytinburnu'nda başarılı öğrencilere ücretsiz yaz tatili

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçedeki liselerde 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılında başarılı olan öğrencilerini Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı'nda ağırlıyor. Geziye 3 Temmuz ve 28 Ağustos 2023 tarihleri arasında kafileler halinde gidecek öğrencileri, 6 günlük rüya gibi bir yaz tatili bekliyor. Kampa katılım için başvuruların zeygem.org.tr adresinden kabul edildiği tatil etkinliğine; Zeytinburnu sınırları içerisindeki okullarda eğitim alan ve Zeytinburnu'nda ikamet eden lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri kabul ediliyor. 2022 - 2023 eğitim ve öğretim yılı boyunca tüm derslerden başarılı olan ve yıl sonu not ortalaması 60 puanın üzerindeki tüm öğrenciler tatil için başvuru yapabiliyor.