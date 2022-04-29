Zeytinburnu'nda bayramda temiz sokaklar, gül kokulu camiler

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenli olarak yaptığı camii temizliği ve sokak yıkama işlemlerine bayram öncesi de devam edildi. İlçedeki 82 camiinin avlu ve iç kısımlarının temizliği yapılırken, bin 143 sokak ise iş makineleriyle yıkandı.

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılan sokak yıkamaları ve camii temizlikleri bayram öncesi de devam etti. Bayramda Zeytinburnu sokaklarının ve camilerin tertemiz olması için gayret ettiklerini söyleyen Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Muhammet Kısa, “Bayram öncesinde Zeytinburnu'muzdaki bin 143 sokağın tamamını tazyikli suyla yıkadık, 82 cami ve mescidimizin avlu, şadırvan ve iç temizliklerini yaptık. Bayram dolayısıyla her zamanki rutin temizlik uygulamamızın dışında camilerimizin halılarını gül suyu ile temizledik. Zeytinburnu'muz tertemiz ve gül kokulu bir şekilde bayramı karşılıyor” dedi.

“Haftada 300 sokak yıkanıyor, tüm ibadethaneler süpürülüp, temizleniyor”

Zeytinburnu'nda, sokak yıkama ve cami temizlik çalışmalarının uzun yıllardır devam eden bir uygulama olduğunu belirten Kısa, “Mevcut uygulamalarımız çerçevesinde 7 ararözümüz haftada 300 sokağı yıkıyor. İlçemizde 82 camii ve mescit bulunuyor. Cami ve mescitlerimizin düzenli olarak halılarını süpürüyor, tozlarını alıp, şadırvan ve avlu temizliklerini yapıyoruz. Aynı zamanda ilçemizde bulunan 1 adet cemevi ve 1 adet kilisenin de temizliğini aynı şekilde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.