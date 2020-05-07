Zeytinburnu'nda berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 21 Mart tarihinde kapanan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs itibariyle sağlık kurallarına uygun bir şekilde tekrardan açılacağı duyurmuştu. Bunun üzerine Zeytinburnu Belediyesi, yaklaşık 1,5 aydır dükkanları kapalı olan berber ve kuaförlerin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte etmeye başladı. Toplam 297 berber ve kuaförlerin bugün itibariyle dezenfekte işlemine başlandı. Aynı zamanda belediye ekipleri içerisinde maske, eldiven ve el dezenfektanı bulunan hijyen paketi de hediye ediyor.

“Bu süreçte mağdur olduk ama önemli olan sağlık”

İşinin başına döneceği için heyecanlı olduğunu belirten Aliye Yunus, “Bu süreçte mağdur olduk ama önemli olan sağlık. Bir daha ülkemizde de dünyada da umarım böyle bir hastalıkla karşılaşmayız. İşimizin başına döneceğimiz içinde heyecanlıyız tabi ki. Ayrıca Zeytinburnu Belediyesi'ne teşekkür ederiz iş yerlerimizi dezenfekte ettikleri için” dedi.

“Çok şükür dükkanlarımız açılıyor 11 Mayıs'ta”

Belediye ekiplerine teşekkür eden Ahmet Karaca “Çok şükür dükkanlarımız açılıyor 11 Mayıs'ta. Bu süreç bizi olumsuz etkiledi ama önemli değil. Önce sağlığımız yerinde olsun. Belediye ekiplerine de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.