Zeytinburnu'nda bir iş yerinde korkutan yangın

İş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 04.00 sularında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 12. Çınar Sokakta yer alan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın zemin katında müzik aletlerinin satışını yapan bir iş yerinin henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri olumsuzluk olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Daha sonra soğutma çalışmasının ardından olay yeri inceleme polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kundaklama şüphesine karşı inceleme yaptı. İş yerinde çıkan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak detay incelemenin ardından belli olacak.

Polisin başlattığı inceleme sürüyor.