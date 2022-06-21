Zeytinburnu'nda bir mağazanın önünde “beni dolandırdılar” diyerek boynunu kesmeye çalıştı

Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, bir mağazanın önünde “bunlar beni dolandırdı” diye bağırarak boynunu kesmeye çalıştı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.A., senetle taksitli satış yapan mağazanın önüne gelerek “bunlar beni dolandırdı” diye bağırmaya başladı. Eşi olduğu düşünülen bir kişiyi arayan öfkeli adam, “Tuğçe, oğluma iyi bak. Kendimi parçalayacağım. Kendimi öldüreceğim” diyerek elindeki kesici aletle boynunu kesmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, uzun uğraşların ardından A.A.'yı ikna ederek elindeki kesici aleti almayı başardı. Öfkeli adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Boynunda çizikler olduğu öğrenilen adamın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polisin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.