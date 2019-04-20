Zeytinburnu'nda bisikletli genç kamyonun altında kaldı

İstanbul Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu bisikletli bir genç, dönüş yapmak isteyen kamyonun altında kaldı. İtfaiye ekipleri bacağı iki tekerleğin arasına sıkışan genci yoğun uğraşların ardından kurtardı.

Olay, Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TJ 8068 plakalı kamyonun sürücüsü Mahmut R. sokağa doğru dönmek istediği sırada bisikletiyle seyir halinde olan Afganistan uyruklu bir gence çarptı. Gencin bacağı, kamyonun iki tekerleğinin arasında sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu gencin bacağını sıkıştığı yerden kurtardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı gencin hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaza anını anlatan kamyonun sürücü Mahmut R. "Aracın altına devrildi. Ben dönüş yapıyordum. Kulağında kulaklık vardı. Allah'tan tekerleğin altında kalmadı. Lastiklerin arasında kaldı" ifadelerini kullandı.