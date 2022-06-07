Zeytinburnu'nda “Çevre Haftası” kutlandı

Zeytinburnu'nda Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'da katıldı.

Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası'nı kutladı. Zeytinburnu Belediyesi'nde görevli 50 temizlik personeli ve 80 öğrenciden oluşan bir ekip, 15 Temmuz Meydanı'ndan ilçenin en büyük ve işlek caddelerinden biri olan 58. Bulvar'a doğru yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'da katılarak belediye personelleri ve öğrencilerle birlikte çevre bilincine dikkat çekti.

“Zeytinburnu sıfır atık konusunda daha büyük mesafe alacak”

Etkinlikte konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Belediyesi olarak ilk günden itibaren sıfır atık konusunda birçok faaliyet yaptık. Bugün de başta temizlik personelimiz olmak üzere çocuklarımızla birlikte bu duyarlılığa dikkat çekmek için 15 Temmuz Meydanı'ndan 58. Bulvar'a doğru yürüyeceğiz. Ama bu sadece bu hafta kutlanması gereken bir şey değil. Bu hafta belki bir duyarlılığı zenginleştirme haftası ama biz her gün bu konuya duyarlı olarak yaklaşıyoruz. İnşallah Zeytinburnu, sıfır atık konusunda daha büyük mesafe alacak” şeklinde konuştu.