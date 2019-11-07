Zeytinburnu'nda cinnet geçiren baba dehşet saçtı; 3 yaralı

Zeytinburnu'nda mülk yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada cinnet geçiren baba önce eşini daha sonra da oğlunu ve damadını vurdu. Kaçmaya çalışan öfkeli baba, polis ekipleri tarafından silahla ayağından vurularak gözaltına alındı.

Olay, saat 07:30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85/T Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın birinci katında oturan aile üyeleri arasında mülk yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesine üzerine cinnet geçiren baba Mustafa Nursavaş silah ile eşi Fikriye Nursavaş'ı, oğlu Ayhan Nursavaş'ı ve damadı Rami Altan'ı yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis, baba'yı olay yerinde yakaladı

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan baba Mustafa Nursavaş'ı silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Baba Nursavaş tarafından göğsünden vurularak ağır yaralanan Ayhan Nursavaş hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar ise olay yerine gelen diğer ambulanslara konuldu. Yaralanan Anne Fikriye Nursavaş ve damat Rami Altan ise bir süre ambulans içerisine bekletildikten sonra hastaneye sevk edildi.

Olayı gören Davut Şahin, “Cinnet geçiriyor herhalde, yaşlı bir adam. Oğlunu karnından, damadını bacağından vurdu. Daha sonra kapının önüne çıkarak polislere ateş etti. Alzheimer hastası, eli ayağı titriyordu. Herhalde daireyi falan damadının üstüne yapmasından dolayı bir tartışma çıkıyor. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.