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Zeytinburnu'nda daire alev alev yandı

Zeytinburnu’nda bir apartman dairesi alev alev yandı.

Zeytinburnu'nda bir apartman dairesi alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre Gökalp Mahallesi 42/2 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm daireyi sardı. Yangın sırasında binadan koparak aşağı düşen parçalar korkuttu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 apartman sakinine ambulansta sağlık ekipleri müdahale etti.


Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

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