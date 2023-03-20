Zeytinburnu'nda dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda temizlik yaptığı sırada dördüncü kattan dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay dün saat 14.20 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol F Ara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın dördüncü katındaki pencerenin camını silen Zeliha Z. dengesini kaybederek yere düştü.

Kadın hayatını kaybetti

Kadının yere düşme sesini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeliha Z.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kadının, hayatını kaybettiği öğrenildi.

“Arkamı döndüğümde kadın yerdeydi”

Olay anını anlatan Hasan Acar, “Ben arabayı park ederken arkamı döndüğümde kadın yerdeydi. Ben normal bir düşme olduğunu hissettim. Birinci kattan bir kadın, dördüncü kattan düştüğünü söyledi. Biz ambulansı ararken müdahale edemedik, kırığı var mı diye? Daha sonra ambulans geldi” dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.