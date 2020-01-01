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Zeytinburnu'nda durakta otobüs bir başka otobüse çarptı: 15 yaralı

Zeytinburnu’nda hızını ayarlayamayan otobüs, durakta bekleyen bir başka otobüse arkadan çarptı.

Zeytinburnu'nda hızını ayarlayamayan otobüs, durakta bekleyen bir başka otobüse arkadan çarptı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.


Olay, Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durağa yanaşmak isteyen ve hızını ayarlayamayan otobüs durakta bekleyen bir başka otobüse arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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