Zeytinburnu'nda engelli aileleri iftarda buluştu

Zeytinburnu'nda engelli asker adayı ve aileleri iftar sofrasında buluştu. Temsili askere gidecek 6 engelliye Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından kınaları yakıldı.

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Zeytinburnu Belediyesi, engelli asker adayları ve ailelerini iftar sofrasında buluşturdu. Zeytinburnu başkanlık binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçe protokolünden birçok davetli, Aile Kadın Destekleme ve Engeliler Merkezi'nde (AKDEM) eğitim gören çok sayıda engelli ailesi ile birlikte katıldı. Temsili askere gidecek 6 engelliye Başkan Arısoy tarafından kına yakıldı. Etkinlikte, Kur-an tilaveti verildi, ilahi okundu. Başkan Arısoy, iftar vakti öncesi iftar alanına gelerek engelli vatandaşlar ve aileleri ile selamlaşırken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar vaktinin gelmesiyle birlikte ise vatandaşlar dua ederek oruçlarını açtı.

“Beştelsiz Yüzme Havuzu'nda engellilerimiz için özel bir seans açtık”

Programda konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Engelli kardeşlerimizin yüzme havuzuna erişimi gidebilmesi meselesini hatırlıyorsunuz. Bu meseleyi çalıştık. İnşallah Ramazan Bayramı'ndan sonraki hafta, hafta içi birer saat, hafta sonu da birer saat olmak üzere Pazartesi hariç hafta içi 4, hafta sonu 4 seansı engelli kardeşlerimize tahsis edeceğiz. Beştelsiz Yüzme Havuzu'nda engellilerimiz için özel bir seans açtık. Şimdi havuzlar engelliler için hazır hale getiriliyor. Biliyorsunuz her akşam bir hemşeri grubumuzla bir araya geliyoruz. Bu akşam bizim engellilerimiz ve ailelerimizle bir araya geldik. Doğrusu çok güzel bir iftar oldu. Bizim engelli aileler için seçimde gündeme gelen bazı projelerle ilgili müjdelerimiz oldu. Yine bu kapsamda önümüzdeki hafta sembolik askere gidecek altı engelli gencimize kına yaktık bu akşam. Çok keyifliler, iyi bir uygulama. Bir süreden beri yapıyoruz. Ben bütün hemşerilerimize geldikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Oğlum çok heyecanlı, onun heyecanı bizi de mutlu etti”

Çok mutlu olduklarını ifade eden engelli annesi Remziye Kermeli, “Çok mutlu olduk, çok sevindik. Allah razı olsun. Oğlum da istiyordu. Hep böyle bir asker törenine katılsın istiyorduk. Çok güzel bir şey, memnun olduk. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. İftar yemeği de onun için de bizim için de çok özel. O sevindiği zaman biz de mutlu oluyoruz. Dün akşamdan beri çok heyecanlı, çok mutlu. Onun heyecanı bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.

“Hazırlanırken, içi içine sığmıyordu”

Zeytinburnu belediyesine organizasyon için teşekkür eden Garbiye Altındal, “Mutluyuz. 1 yıl kalabilseydi keşke ama 1 gün yapacağız askerliğimizi. Belediyemize organizasyonları için teşekkür ediyoruz. Çok mutlu, heyecanlı. Hazırlanırken de içi içine sığmıyordu” ifadelerini kullandı.

“Toplumda eksik hissetmemeleri için askerlik duygusunu yaşamaları gerekiyor”

Toplumda eksik hissetmemeleri adına askerliği tatmaları gerektiğini ifade eden Çiğdem Sav, “Askere gidecek gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum. Hayırlısıyla gitsinler, gelsinler, askerliklerini yapsınlar. Toplumda kendilerini eksik hissetmemeleri için duyguyu yaşamaları gerekiyor. Anneler için de çok büyük bir gurur kaynağı oluyor” şeklinde konuştu.