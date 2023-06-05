Zeytinburnu'nda faciadan dönülen kaza kamerada: Fren yerine gaza basan sürücü depoya girdi

Zeytinburnu'nda fren yerine gaza basan sürücü, tekstil ürünlerinin bulunduğu depoya girdi. Çuvalların arkasında oturan iki arkadaş kazadan şans eseri kurtulurken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza geçtiğimiz cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 106. Sokak'ta bulunan bir tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracına binen sürücü, fren yerine gaza basında dükkana girdi. O anda dükkanda bulunan iş yeri sahibi ve arkadaşı, tekstil ürünlerinin bulunduğu çuvallar sayesinde kazadan kıl payı kurtuldu. İş yeri sahibi ve arkadaşı büyük şok geçirirken, kaza, polis ve sağlık ekiplerine ihbar edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin bir anda içeri girip camı kırdığı görülüyor. İçeride çuvalların olması büyük bir facianın eşiğinden dönülmesini sağlıyor.

"Çuvallar olmasaydı, camlar bize zarar verecekti"

Yaşanan olayı anlatan iş yeri sahibi Recep Topaloğlu, "Araç karşıda park halindeydi. Sürücü otomobiline bindi, gaz ve freni karıştırdı. İçeride oturuyorduk, ne olduğunu anlamadık, otomobil içeri daldı, camlar kırıldı. Arada çuvallar vardı. Çuvallar olmasaydı, camlar bize zarar verecekti. Canımıza bir şey gelmedi, camlar kırıldı. O esnada içeride iki kişiydik. Otomobil, süratli değildi, çok süratli değildi. Süratli olsaydı, biz arada ezilirdik. Yaşanan olayı maddi bir hasarla atlatabildik. Araç şuradaki boşlukta asılı kaldı. Araç asılı kaldığı için şu boşluk hayatımızı kurtardı" şeklinde konuştu. Yaşanan olay sonrasında sürücünün iş yerinin camını değiştirdiği öğrenildi.