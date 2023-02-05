Zeytinburnu'nda fırtına hastanenin tabelasını parçalara ayırdı

Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tabelası etkili olan fırtına nedeniyle parçalara ayrıldı. Parçalara ayrılan tabela kimseye zarar vermedi.

İstanbul'da etkisini gösteren yağış ve fırtınalı hava nedeniyle Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastane binasının tabelası parçalara ayrıldı. Fırtına nedeniyle parçalara ayrılan tabelanın kimseye zarar vermemesi için polis ekipleri hastanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise hastanenin parçalara ayrılmış olan tabelasına müdahale ederek olası bir facianın yaşanmasını önledi.