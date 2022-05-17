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Zeytinburnu'nda Gençler 19 Mayıs'ı Tuğçe Kandemir Konseriyle Kutlayacak

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı tarih 19 Mayıs 1919; Zeytinburnu’nda düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı tarih 19 Mayıs 1919; Zeytinburnu'nda düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.


Zeytinburnu Belediyesi'nin 19 Mayıs'ta gençler için düzenlediği Tuğçe Kandemir konseri; 15 Temmuz Meydanı'nda 20.30'da başlayacak. Zeytinburnu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları ise şöyle: Kaymakamlık Binası 09.30'da Çelenk Sunma Töreni, Kazlıçeşme Abay AİHL Spor Salonu'nda 10.30'da kutlama töreni, Yurdun En Hızlısı Atletizm Yarışı ise 14.30'da Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilecek.

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