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Zeytinburnu'nda gençler iftar programında buluştu

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Zeytinburnu'nda gençler iftar programında buluştu. Gençlere ailelerinin de eşlik ettiği program ney dinletisi ile başladı. Ney dinletisin ardından yapılan Kuran-ı Kerim tilavetinde vatandaşlar hep birlikte dua ederek huzur buldu. Programda yapılan ilahi dinletisiyle ise vatandaşların kulaklarının pası silindi. Ezan okunmadan önce iftar alanını ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. İftar vaktinin gelmesiyle ezanı 2016 yılında Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ikinci olan Fatih Turgut okudu. Vatandaşlar Ramazan'ın huzuruyla oruçlarını açtı.


Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bildiğimiz gibi Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. yılı. Zeytiburnu'nda büyük bir coşkuyla resmi programı kutladık. Bu akşam da gençlere bir iftarımız var. Gençlerimizin büyük bir ilgisi var. Elbette gençlerimizle birlikte anne babalar da burada. Bu akşam gençler ile birlikte olmayı planladık. Ben bütün gençlere teşekkür ediyorum. Bu vesile ile 100. yılı da kutluyorum. Allah ülkemizin birliğini dirliğini daim etsin. İnşallah birlik bütünlük içinde nice yüzyıllara" dedi. İftar vaktinin gelmesiyle ezanı 2016 yılında Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ikinci olan Fatih Turgut okudu. Vatandaşlar Ramazan'ın huzuruyla oruçlarını açtı.

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