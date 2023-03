Zeytinburnu'nda iftarda çorba, yatsıda salep ikramı

İftar saatine yolculuk esnasında girmek durumunda kalan vatandaşları unutmayan Zeytinburnu Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de çorba ikramına devam ediyor. Ramazan ayı boyunca, her gün ilçede belirlenen beş ana ulaşım noktasında çorba dağıtımı yapan Zeytinburnu Belediyesi, aynı zamanda teravih namazlarından sonra, Mobil İkram Aracı vasıtasıyla sıcak salep dağıtımı da yapıyor. Ramazan ayı boyunca günlük ortalama 2 bin kap çorba dağıtımı gerçekleştirecek olan Zeytinburnu Belediyesi, ilçe içerisinde yer alan camilerde kılınan teravihlerden sonra her akşam yaklaşık bin 500 bardak sıcak salep dağıtımına devam edecek.

Çorba ikramları; Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Önü, 15 Temmuz Meydanı, Cevizlibağ Tramvay Durağı, Kazlıçeşme ve Zeytinburnu Marmaray İstasyonlarında yapılıyor.