Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Zeytinburnu'nda bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi ile Muharrem Aksoy Caddesi'nde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Aksoy Caddesi'nden gelen 34 YR 4259 plakalı otomobil ile 10. Yıl Caddesi'nde seyir halinde olan 34 BP 7428 plakalı otomobil yol kesişiminde çarpıştı. Kazada 34 BP 7428 plakalı aracın sürücüsü Celal C. ve aynı araçta bulunan iki kadın yolcu ile diğer aracın sürücüsü Mustafa A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde dubalarla önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.