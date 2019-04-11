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Zeytinburnu'nda ilk meclis toplantısı yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi’nin 8’inci dönem ilk meclis toplantısı yapıldı.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 8'inci dönem ilk meclis toplantısı yapıldı. Göreve yeni başlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un meclisin açılışında verdiği ilk mesaj, “Ayrı gayrı olmadan Zeytinburnu'nu hep birlikte yöneteceğiz” oldu.


Zeytinburnu Belediyesi'nin 8'inci dönem ilk meclis toplantısı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katılımıyla gerçekleşti. Bu dönem AK Parti ve CHP'nin yanı sıra MHP de meclisteki yerini aldı. Bu dönem ilçe meclisinde MHP'yi Reşat Ok temsil edecek. Meclis toplantısının açılışında herhangi bir siyasi görüş, parti ayrımı yapmaksızın daha iyi bir Zeytinburnu için çalışacakları mesajını veren Başkan Arısoy, belediye başkanı olarak ilk meclis toplantısını da gerçekleştirmiş oldu.



“Daha iyi bir Zeytinburnu için çalışacağız”


Zeytinburnu'nun bir seçimi daha başarıyla geride bıraktığını söyleyen Başkan Arısoy, “Zeytinburnulu hemşehrilerimizden aldığımız yetkiyle bugün burada bulunmaktayız. Meclis üyeleri olarak daha iyi bir Zeytinburnu için hepimizin sorumlulukları olacaktır. Ben kendi partim ve kendi adıma, hatta mensubu olduğumuz ittifak adına; önümüzdeki 5 yıllık süreçte daha mutlu, daha yaşanabilir ve çağdaş bir Zeytinburnu için çalışacağıma bir kez daha burada söz veriyorum. Meclis üyeleri olarak bizler bulunduğumuz konum itibariyle; ortak bir Zeytinburnu paydası içerisinde, bize oy veren, vermeyen herkes için, ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğiz. İnancı, düşüncesi, partisi, mensubiyeti, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun bu ilçede yaşayan herkesin birer Zeytinburnulu olduğunu unutmayacağız, ayrı gayrı olmadan bu anlayışla çalışacağız” dedi. Başkan Arısoy konuşmasının ardından 8'inci Dönem meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

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