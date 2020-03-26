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Zeytinburnu'nda kaçak maske imalathanesine baskın

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kaçak maske üreten bir adrese baskın düzenledi.

Baskında binlerce kaçak maskeye el konulurken iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.


Seyitnizam Mahallesinde bulunan bir adreste kaçak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı. Yapılan baskında üretilen binlerce kaçak maskeye el konuldu. İş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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