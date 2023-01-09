Zeytinburnu'nda kağıt toplayıcıları arasında "karton" kavgası kamerada

Zeytinburnu'nda karton toplayıcısı iki grup arasında kargon kavgası çıktı. Taşlı sopalı kavga anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre karton toplayıcıları arasında yerdeki kartonları almak için tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grup üyeleri birbirlerine taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Kavgayı çevredekiler de ayırmak istedi. Ancak kağıt toplayıcıları bu kez onlara da saldırdı. Kağıt toplayıcıları bir süre sonra oradan ayrılırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.