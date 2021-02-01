Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Karaya oturan gemi drone ile havadan görüntülendi.

Zeytinburnu açıklarında hacizden dolayı demirli olan gemi, geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına nedeniyle içerisinde bulunan 2 personel ile birlikte karaya oturmuştu. İçerisinde mahsur kalan personelin kurtarıldığı geminin bekleyişi sürüyor. Halatlarla kayalara bağlanan geminin hava şartlarının düzelmesinin ardından kaldırılması bekleniyor.