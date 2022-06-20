Zeytinburnu'nda karne coşkusu “Karne Şenliği” ile yaşandı

Zeytinburnu'nda karne sevinci Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği “Karne Şenliği” ile yaşandı. 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen programdaki etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Zeytinburnu'nda karne sevinci Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği “Karne Şenliği” ile yaşandı. Etkinlikte, uçurtma atölyesi, salon futbolu, formula, ralli, simülatörler, tırmanma duvarı, VR oyunları gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra, Ege ile Gaga ve Rafadan Tayfa sahne gösterileri de yer aldı. Binlerce çocuk ve genç karne sevincini doyasıya yaşarken, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da etkinliğe katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu.

“Hem eğlenecekler hem kendilerini geliştirmeye devam edecekler”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bütün okullarımız tatile girdi. 15 Temmuz Meydanı büyük bir şenliğe ev sahipliği yapıyor. Zeytinburnu'da oturan bütün çocuklarımızı davet ettik. Gördüğünüz gibi bir tarafında oyun istasyonlarımız var diğer tarafta tiyatro var arka tarafta dijital oyunlarımız var. Buraya şimdiye kadar 5 bin çocuğumuz geldi. Akşama kadar sürecek. İlgi gösteren bütün velilerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için sadece karne şenliği yapmadık yaz boyunca devam edecek etkinliklerimizi duyurduk. 7 Bilgi Evimizde yaz etkinliklerimiz var. Buz pistinde spor okulu yapacağız. Bilim atölyelerimiz var. Zeytinburnu'ndaki bütün çocuklarımızı bu etkinliklerimize bekliyorum. Hem eğlenecekler hem kendilerini geliştirmeye devam edecekler ” dedi.