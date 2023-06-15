Zeytinburnu'nda karneyi alan yaz boyu eğlenceye doyacak

Zeytinburnu'nda karneyi alan öğrenciler yaz tatili boyunca; Yaz Spor Okulları, Bilgi Evleri, İzci Evi, Bilim Zeytinburnu, Buz Adası, Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı'nda düzenlenecek etkinliklerle eğlenceye doyacak.

Zeytinburnu Belediyesi karnesini alan tüm öğrencileri yaz boyunca eğlence dolu aktivitelere davet ediyor. Zeytinburnu Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere yönelik hizmet veren tüm birimlerinde her öğrenci için farklı bir etkinlik var. Yaz tatili boyunca çocuklar, Bilgi Evleri'nin düzenlediği kulüp ve gezilere, Zeytinburnu İzci Evi'ndeki aktivitelere ve Bilim Zeytinburnu'ndaki atölyelere katılabilirken, Kaz Dağları'nın eteğinde yer alan Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı'nda harika bir yaz tatili geçirebilecekler. Öğrenciler Buz Adası'nda buz pistinin tozunu attırırken, Yaz Spor Okulları'ndaki 10 farklı spor branşıyla tüm yılın stresini geride bırakacaklar.