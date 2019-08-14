Zeytinburnu'nda kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi

Ahırkapı açıklarında dün akşam saatlerinde Liberya bandıralı ‘Doric Warrior' adlı kuru yük gemisi ile Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker bilinmeyen çarpışmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürürken, kuru yük tankerinin olay yerinden kaldırıldığı görüldü. Kuru yük gemisi ‘Doric Warrior' ise, Kıyı Emniyeti ekiplerinin gözetiminde kazanın olduğu yerde bekletiliyor.

Bekletilen kuru yük gemisi havadan görüntülendi.