Zeytinburnu'nda Kent Konseyi Kadın Meclisi kermesi açıldı

Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği kermesin açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, elde edilen gelirin ‘Sevgi evleri' için kullanılacağını söyledi.

Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin altıncısını düzenlendiği kermesin açılışı, 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler kermeste satışa çıktı. 3 gün açık olacak kermesin açılışında kurdeleyi Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kesti. Stantları tek tek dolaşan Başkan Arısoy ve eşi Hatice Arısoy alışveriş yaparak kermese katkıda bulundu. Başkan Arısoy, stanttan satın aldığı kitapları kadınlara hediye etti. Yemek yarışmasında dereceye girenlere ve emeği geçenlere hediyelerini takdim etti. Kermesten elde edilecek gelir ise genç kızlar için hazırlanan “Sevgi Evleri” projesine aktarılacak.

“Elde edinen gelir sevgi evlerinde kullanılacak”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy açıklamasında, “On dokuzuncu genel kurulunu yapmış bir kent konseyi kadın meclisi var. Meclisimiz her yıl kermes düzenliyor. Bu yıl altıncısını düzenledik. Burada hem kadın meclisi üyelerimiz ve kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünleri var. Bazı firmalarımızın bağışları var. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda üç gün boyunca açık olacak. Toplanan ve elde edinen gelir sevgi evlerinde kullanılacak. Çok cıvıl cıvıl bir ortam. Hemşerilerimizin ilgi göstermesini bekliyoruz. Bereket diliyoruz. Bugün açtık. İnşallah hayırlı sonuçlar elde edilecek. Ben bütün hemşerilerimizin katılımını bekliyoruz. Buradan bütün hanımlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Arısoy, “Aile ve Çalışma Bakanlığımıza bağlı evlerin desteğe ihtiyacı var. Sponsora ihtiyacı var. Kadın müracaatları ile bilgi verdik. Bunlar teşvik edici unsurlar. Dayanışma, bir paylaşma eylemi oldu. Çok keyifli bir ortam. Kadın meclisimiz de yeniden faaliyetler yapıyor. Memlekete hizmet için her yıl yapılıyor. İnşallah verimli sonuçlar elde ederler” dedi.