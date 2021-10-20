Zeytinburnu'nda ‘Mobil Mutfak Tırı' hizmete alındı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından AFAD'a teslim edilen ‘Mobil Mutfak Tırı' ve afete hazırlık araçları Zeytinburnu'nda hizmete alındı. Araçların tanıtımı yapılırken, Zeytinburnu Arama Kurtarma ekibine de sertifika verildi.

Zeytinburnu Belediyesi, ‘Kentsel Arama ve Kurtarma Hafif Ekip Akreditasyon Standardı'na göre akredite edilme başarısı göstermesinin ardından hizmete aldığı “Mobil Mutfak Tırı”nı tanıttı. Aynı zamanda Zeytinburnu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi'ne de aldıkları sertifikalar takdim edildi. Türkiye genelinde ilçe belediyesi olarak sadece Zeytinburnu'nda hizmete sunulan tır, afet ve acil durumlarda, gerek ilçe geneline gerekse ulusal olarak afet bölgelerinde hizmet sunacak. Mobil mutfak olarak sıcak yemek çıkarabilme özelliğine sahip olan “Mobil Mutfak Tırı”n içerisinde su tankı, soğuk hava deposu ve gerekli tüm pişirme donanımları da bulunuyor. Tır aynı zamanda bir öğünde 2 bin kişiye 3 kap yemek verebilme kapasitesine sahip.

“Bütün afet bölgelerine yetişmeye çalışacağız”

Hizmete alınan tır ve afete hazırlık araçlarıyla ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu'muzda afete hazırlık araçlarını hizmete alma törenindeyiz. Üç aracımızı bugün hizmete alıyoruz. Bir tanesi “Mobil Mutfak Tırı” bu bize Türkiye Belediyeler Birliği ve AFAD'ın Zeytinburnu'muza, ilçemize hediyesi. Tam teşekküllü büyük bir tır “Mobil Mutfak Tırı”. İlave olarak kendi imkanlarımızla Zeytinburnu Belediyesi envanterine aldığımız arama kurtarma aracımızı, tam teşekküllü bir arama kurtarma aracını bugün hizmete alacağız ve yine bir “Mobil İkram Aracı”mız olmak üzere toplam üç aracı Zeytinburnu'muzda hizmete açıyoruz. Bu araçlar Allah gecinden versin, göstermesin, Zeytinburnu'muzda, İstanbul'da bir afet halinde kullanılacak. Sadece Zeytinburnu'nda ve İstanbul'da değil. Türkiye'nin her bölgesine AFAD'ın yönlendirmesiyle görevli olacak arkadaşlarımız bizim AFAD akreditesi almış arama kurtarma ekiplerimizle birlikte bütün afet bölgelerine yetişmeye çalışacağız” açıklamasında bulundu.