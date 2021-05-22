Zeytinburnu'nda “On Yılda Yarışma Fotoğrafları Seçkisi” sergisi açıldı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 10 yıldır düzenlenen “Geleneksel Fotoğraf Yarışması”nın 10 yıllık fotoğraf arşivini özetleyen “On Yılda Yarışma Fotoğrafları Seçkisi” sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Zeytinburnu Belediyesi tarafından 10 yıldır düzenlenen “Geleneksel Fotoğraf Yarışması”nın son 10 yıllık arşivinden oluşturulan bir özeti “On Yılda Yarışma Fotoğrafları Seçkisi” adlı sergide sanatseverlerle buluşturuyor. Zeytinburnu'nun sokaklarını, meydanlarını, caddelerini, en önemlisi de insanlarını sanatçı gözüyle bize gösteren bu fotoğraflar 21 Mayıs - 21 Haziran 2021 tarihlerinde Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde hafta sonu hariç her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

“Bu sergi Zeytinburnu'ndaki değişimi gözler önüne seriyor”

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yıl ‘Zeytinburnu Belediyesi Geleneksel Fotoğraf Yarışma'mızın 11'inci yılının ilanı aşamasındayız. 10'uncu Fotoğraf Yarışması'nın jüri toplantısına katıldığım zaman arkadaşlarımızdan bu geçen 10 yıllık süreçteki fotoğrafların bir özetinin çıkması konusunda ricacı oldum. Böylelikle ortaya ‘On Yılda Yarışma Fotoğrafları Seçkisi' kataloğumuz çıktı. Kataloğa bakınca gerçekten Zeytinburnu'nun geçmişten günümüze 10 yıllık gelişim ve değişim sürecini net bir şekilde görme şansım oldu. Zeytinburnu'nda şu an var olan, olmayan, değişen tüm detayları görme imkanına sahip oluyorsunuz.” dedi.

“Kültür ve sanatla marka olmuş bir ilçeyiz”

“Aslında bu yarışmanın bugün biz burada 20'inci seçkisini yapmış olmalıydık.” ifadelerini kullanan Başkan Arısoy, bir kültür sanat etkinliğinde 10'uncu yıla ulaşmanın o etkinlik için önem arz ettiğini hatırlatarak, bu 10 yılda oluşturulan görsel hafızanın bir özetinin şimdi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir sergi olarak sanatseverlerle buluştuğunu söyledi. Başkan Arısoy; “Zeytinburnu'muzun ülkemizde markalaşması, bir kimliğe sahip olması ve bilinen bir ilçe olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu tarz işlere verdiğimiz önemden kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca binlerce fotoğraf sanatçısı Zeytinburnu'nun her sokağını dolaştı. Artık onların ve birçok sanatseverin hafızasındayız.” diye konuştu.