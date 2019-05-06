Zeytinburnu'nda şehit yakınları ve gaziler aynı sofrada iftar yaptı

Zeytinburnu Belediyesi, Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında gazi ve şehit aileleri aynı sofrada buluşturdu. Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katılarak vatandaşlarla aynı sofrada orucunu açtı. İftar programına katılan Belediye Başkanı, ailelerin sofralarını tek tek gezerek sohbet etti. Şehit ve gazi aileleri ile sohbet eden Arısoy, vatandaşların Ramazan-ı Şerifinin hayırlı olmasını dinledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

“İnşallah Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde bizi bayrama ulaştırsın”

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Aksoy, her daim şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını ifade etti. Başkan Arısoy, “Bizi böyle güzel bir Ramazana ulaştıran Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sizlerle birlikte ilk iftarımızı açmış olmaktan son derece mutluyuz. Çünkü bu vatanın ancak şehitlerimizin ve gazilerimizin canlarını feda etmeleri ile bu topraklar bu zamana kadar geldi. Dolayısıyla biz ilk iftarımızı sizlerle birlikte açalım dedik. Teşrif ettiniz geldiğiniz için bu iftarımızı şenlendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde bizi bayrama ulaştırsın. Hepinize şimdiden eğer görüşemezsek bayramınızı tebrik ediyorum. Afiyet olsun, Allah kabul etsin, Allah önümüzdeki Ramazana da el birliğiyle hep birlikte ulaşmayı nasip etsin. Hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.

Programa katılan Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas ise bugün bu topraklar üzerinde yaşanılıyorsa bunun gazi ve şehitlerin sayesinde olduğunu söyledi. Makas, “İlk iftarda istedik ki bizim göz bebeğimiz olan şehit ailelerimizle, gazilerimizle, gazi ailelerimizle beraber olalım. Çünkü bizler biliyoruz ki bugün bu coğrafya da rahat nefes alabiliyorsak, göğsümüzü gere gere doğrulabiliyorsak sizin evlatlarınıza siz değerli gazilerimize borçluyuz. Allah hepinizi daim etsin. Bizler ilçe kaymakamlığı olarak belediye başkanım burada çiçeği burnunda belediye başkanımız, eski bakan yardımcımız ile her birinizin ayrı ayrı emrindeyiz. İmkan ve kabiliyetimizle elimizden ne geliyor ise şehit ailelerimizi onore etmek. Gazilerimizi önünde el, pençe, divan durmak adına bu makamlarda oturuyoruz.” şeklinde konuştu.