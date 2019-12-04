İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Zeytinburnu’nda seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Zeytinburnu'nda seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 10:30 sıralarında Zeytinburnu Ambarlar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Durdu idaresindeki 34 TE 6546 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsünün güçlükle durdurduğu otomobile diğer sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin yardımıyla yangın söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.


Araç sürücüsü Kazım Durdu, “ Benzin istasyonundan yakıt aldım. Buraya doğru gelirken koltuktan dumanlar çıkmaya başladı. Arabayı çektim hemen. Gelen araçlardan yangın tüpü aldım söndürmek için. Koltuğu söndürürken bir anda alev aldı araba sonra İtfaiye geldi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.