İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 2 yaralı

Zeytinburnu’nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Zeytinburnu'nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.


Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde, akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında cadde üzerinde sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada Derman H. ile Kadir H. açılan ateş sonucu yaralandı. İki kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.


Ekipler, silahlı kavgaya karışan ve kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.