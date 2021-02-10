İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 1 yaralı

Zeytinburnu’nda sokak ortasında bekleyen bir kişi, araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Zeytinburnu'nda sokak ortasında bekleyen bir kişi, araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı.



Olay, saat 21.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 67. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, araç ile gelen şüpheliler sokakta bulunan bir kişinin üzerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğrayan vatandaş kalçasına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırgan şahıslar geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşlarım ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini alırken sağlık ekipleri de yaralı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.